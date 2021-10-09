Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду привез в свой новый дом камеру для проведения криотерапии. Процедура нужна для того, чтобы поддерживать хорошую физическую форму.

26-летний футболист потратил несколько тысяч фунтов на транспортировку криокамеры из Италии в особняк в Манчестере. Сам прибор стоит 50 тысяч фунтов.

Температура в устройстве может достигать до -200 градусов Цельсия. Криокамера предназначена на лечения и восстановления тканей после нагрузок и травм. Она позволяет снизить утомляемость от тренировок. Внутри прибора можно находиться не более пяти минут.

Криштиану Роналду использует криотерапию с 2013 года. Тогда он выступал за испанский «Реал». Футболист перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года.