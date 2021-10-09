Сегодня состоялся товарищеский матч между «Краснодаром» и «Рубином». Встреча проходила на стадионе академии «быков» и завершилась со счетом 2:1 .

Счет в матче открыл форвард «Рубина» Иван Игнатьев. Напомним, что он является воспитанником «Краснодара». В начале второй половины встречи нападающий «быков» Джон Кордоба сравнял счет. Победу «Краснодару» принес нападающий Владимир Ильин, поставивший точку в матче.

В последний раз официальный матч между командами проходил в 6-м туре Российской Премьер-Лиги. Тогда «Краснодар» обыграл «Рубин» со счетом 2:0. «Быки» открыли счет на 12-й минуте. Забил Алексей Ионов. На 35-й минуте Кордоба удвоил преимущество «Краснодара».

Подопечные Виктора Гончаренко идут на 5-м месте в РПЛ, команда Леонида Слуцкого занимает девятую строчку.