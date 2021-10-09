Появились стартовые составы сборных Финляндии и Украины на квалификационный матч чемпионата мира 2022 года.

В составе национальной команды Финляндии на поле выйдут: Градецки, Алхо, Араюури, Вайсанен, Райтала, Тойвио, Камара, Лам, Лод, Похьянпало и Пукки.

За Украину сыграют: Пятов, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Тымчик, Степаненко, Цыганков, Шапаренко, Яремчук и Ярмоленко.

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не сможет помочь команде. У него надрыв икроножной мышцы.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре пройдет на стадионе «Олимпиастадион» в Хельсинки. Арбитр даст стартовый свисток в 19:00 по московскому времени.

На матче будет работать бригада арбитров из Испании во главе с Хесусом Хиль Мансаро.

Национальная команда Украины набрала 5 очков в пяти матчах и идет на втором месте в турнирной таблице. Лидирует сборная Франции с 12-ю очками.