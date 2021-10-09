Появились стартовые составы сборных Финляндии и Украины на квалификационный матч чемпионата мира 2022 года.
В составе национальной команды Финляндии на поле выйдут: Градецки, Алхо, Араюури, Вайсанен, Райтала, Тойвио, Камара, Лам, Лод, Похьянпало и Пукки.
За Украину сыграют: Пятов, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Тымчик, Степаненко, Цыганков, Шапаренко, Яремчук и Ярмоленко.
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не сможет помочь команде. У него надрыв икроножной мышцы.
Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре пройдет на стадионе «Олимпиастадион» в Хельсинки. Арбитр даст стартовый свисток в 19:00 по московскому времени.
На матче будет работать бригада арбитров из Испании во главе с Хесусом Хиль Мансаро.
Национальная команда Украины набрала 5 очков в пяти матчах и идет на втором месте в турнирной таблице. Лидирует сборная Франции с 12-ю очками.
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