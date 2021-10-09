Чемпионка Европы Алена Косторная дала комментарии по поводу выступления в короткой программе на турнире Finlandia trophy.

Косторная отметила, что довольна прокатом. Она сказала, что получила удовольствие от выступления. Алена рассказала, что сделать программу более легкой ей посоветовали хореограф Глейхенгауз и тренер Этери Тутберидзе перед утренней тренировкой.

«А я решила, что возникать больше не буду и просто сделаю так, как мне сказали», – заявила Косторная.

Алена сказала, что хочет повторить успех 2019 года. Тогда она выиграла турнир Finlandia Trophy, обойдя Елизавету Туктамышеву.

Косторная заявила, что не планирует учить четверные прыжки. Она хочет отточить свою программу.

Алена Косторная получила 78,61 балла за короткую программу на Finlandia Trophy. Завтра, 10 октября, фигуристки покажут произвольные прокаты.