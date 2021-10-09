Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о наряде для короткой программы на турнире Finlandia Trophy.

«Я хотела юбку подлиннее, но мне не разрешают такую длинную делать», – заявила Валиева.

Фигуристка добавила, что ей нравится, как длинное платье смотрится во время выступления. Оно не мешает Камиле исполнять прыжки, но пока ей запретили удлинить юбку. Валиева рассказала, что тренерам и хореографам пока не хочется видеть на ней длинную юбку.

Цвет наряда, по словам фигуристки, выбирали вместе с Этери Тутберидзе и Ольгой Рябенко. Мнение Камилы тоже учли.

Сегодня, 9 октября, Камила Валиева показала короткую программу на Finlandia Trophy. Она набрала 74,93 балла. Фигуристка упала с тройного акселя.