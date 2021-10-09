Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире Finlandia Trophy. Второе место занимает соотечественница Алена Косторная, на третьем – воспитанница Этери Тутберидзе Камила Валиева.

Сегодня, 9 октября на турнире Finlandia Trophy фигуристки представили короткие программы. По итогам первого дня соревнований на первом месте идет Елизавета Туктамышева. Судьи оценили прокат воспитанницы Алексея Мишина в 81,53 балла.

Соотечественница Елизаветы Алена Косторная получила 78,61 балла, воспитанница Тутберидзе Камила Валиева заработала 74,93 балла. Она упала с тройного акселя.

Соревнования продолжатся завтра, 10 октября. Фигуристки покажут произвольные программы. Первая спортсменка выйдет на лед в 16:30 по московскому времени.