Российская фигуристка из академии «Ангелы Плющенко» Анастасия Зинина выступила с произвольной программой на седьмом этапе Гран-при в Линце.
Воспитанница Евгения Плющенко дважды упала в первой части программы. Она ошиблась на четверных тулупах в начале проката.
Потом Зинина собралась и чисто прыгнула тройной риттерберг, двойной аксель, а затем зашла на тройной лутц » тройной тулуп. Во второй части программы российская фигуристка чисто исполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп. А после – каскад тройной флип – тройной сальхов через ойлер. Финальный каскад из тройного лутца и двойного тулупа также получился у спортсменки.
Судьи оценили выступление 14-летней фигуристки в 120,89 балла. Зинина занимает промежуточное первое место.
По итогам короткой программы Зинина занимала третье место. Судьи оценили ее выступление в 69,77 балла. Лидер – Софья Муравьева получила за аналогичный прокат 73,28 балла.
Этап в Линце – заключительный. По его итогам будут определены финалисты Гран-при среди юниоров.
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