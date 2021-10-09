Российская фигуристка из академии «Ангелы Плющенко» Анастасия Зинина выступила с произвольной программой на седьмом этапе Гран-при в Линце.

Воспитанница Евгения Плющенко дважды упала в первой части программы. Она ошиблась на четверных тулупах в начале проката.

Потом Зинина собралась и чисто прыгнула тройной риттерберг, двойной аксель, а затем зашла на тройной лутц » тройной тулуп. Во второй части программы российская фигуристка чисто исполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп. А после – каскад тройной флип – тройной сальхов через ойлер. Финальный каскад из тройного лутца и двойного тулупа также получился у спортсменки.

Судьи оценили выступление 14-летней фигуристки в 120,89 балла. Зинина занимает промежуточное первое место.

Этап в Линце – заключительный. По его итогам будут определены финалисты Гран-при среди юниоров.