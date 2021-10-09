Воспитанница академии «Ангелы Плющенко» Софья Муравьева выиграла заключительный этап юниорского Гран-при в Линце.

Муравьева чисто выполнила два двойных акселя в начале программы, затем – тройной риттбергер, далее – каскад из тройного флипа и двойного тулупа. Далее Софья зашла на два каскада – тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип + тройной сальхов через ойлер. Завершила программу фигуристка тройным лутцем.

Судьи оценили выступление фигуристки в 138,53 балла. По итогам двух дней фигуристка заработала 211,81 балла. Девушка вышла в финальный этап Гран-при среди юниоров.

Еще одна россиянка – Анастасия Зинина, заняла третье место.

По итогам короткой программы Софья Муравьева лидировала. Она набрала 73,28 балла.

Этап в Линце – заключительный. Он определяет полный список финалистов юниорской серии Гран-при.