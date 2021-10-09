Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло решение об отзыве аккредитации Московской антидопинговой лаборатории. Информация размещена на официальном сайте организации.

Исполнительный комитет ВАДА одобрил рекомендацию дисциплинарного комитета после голосования и отозвал аккредитацию. Она давала право на проведение анализов на допинг. В качестве причины указано несоответствие Международному стандарту лабораторий и его этическому кодексу.

Напомним, в 2020 году ВАДА решило временно приостановить деятельность лаборатории. Руководство имело право на обжалование решения в Спортивном арбитражном суде.

С 2015 года на российский спорт наложены санкции. Всемирное антидопинговое агентство решило, что в России действует государственная система поддержки допинга.