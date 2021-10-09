По итогам заключительного этапа Гран-при среди юниоров, состоявшегося в австрийском Линце, стали известны имена шести фигуристок, вышедших в финал серии.

От США в финале выступят Линдси Торнгрен и Изабо Левито. Россию представят воспитанницы Этери Тутберидзе Аделия Петросян и Софья Акатьева, а также фигуристки из академии Евгения Плющенко Вероника Жилина и Софья Муравьева.

Седьмую путевку гарантированно получит фигуристка из Японии, так как ISU предоставил принимающей стороне «уайлд-кард» в одиночных дисциплинах.

Сегодня, 9 октября, спортсменки показывали произвольные программы в рамках седьмого этапа Гран-при по фигурному катанию.

По итогам прокатов воспитанница академии «Ангелы Плющенко» Софья Муравьева заняла первое место. Она набрала 211,82 балла по итогам двух дней, Третье место на турнире заняла еще одна воспитанница Плющенко Анастасия Зинина.

Финал юниорского Гран-при пройдет с 9 по 12 декабря в японской Осаке.