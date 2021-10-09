Сборная Украины одержала победу над командой из Финляндии в матче 7-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года. Встреча проходила в Хельсинки и завершилась со счетом 2:1.

Ранее украинская команда пять раз сыграла вничью. Дважды – с Францией и Казахстаном и один раз с финнами.

Счет матча был открыт на 4-й минуте. Форвард украинцев Андрей Ярмоленко пробил в нижний угол из-за пределов штрафной.

На 29-й минуте финны сравняли счет. Отличился Теэму Пукки. Он сориентировался в неразберихе, возникшей у украинских ворот и пробил в упор.

Уже через 6 минут Роман Яремчук вывел свою команду вперед, получив мяч в середине штрафной.

Сборная Украины поднялась на второе место в группе D, набрав 8 очков.