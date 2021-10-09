Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала итоги выступления в короткой программе на Finlandia Trophy.

Туктамышева заявила, что она чувствовала волнение, но уверенности придала проделанная на тренировках работа. Напомним, Елизавета выиграла короткую программу на Finlandia Trophy.

«Это начало сезона, еще нет прямо такой уверенности, как была на чемпионате мира, скажем», – сказала Елизавета.

Туктамышева добавила, что довольна прокатом. Фигуристка рада, что чисто исполнила все прыжки и вращения. Она рассказала, что наслаждалась катанием в прокате.

Елизавета поблагодарила зал за поддержку и сказала, что соскучилась по эмоциям от выступления.

Завтра, 10 октября, фигуристки покажут произвольные программы на турнире Finlandia Trophy. Начало соревнования – в 16:30 по московскому времени.