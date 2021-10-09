Главные события спортивного дня с ледовых арен, футбольных полей и гоночных трасс – в традиционном дайджесте от Nevasport за 9 октября.

Еще одна потеря в сборной России – Денис Макаров получил травму

Полузащитник сборной России по футболу Денис Макаров получил микротравму мышцы голени и отправился в расположение клуба. Футболист будет восстанавливаться в «Динамо». Также из-за травм не смогут помочь сборной Валерия Карпина Александр Головин, Денис Глушаков, Илья Самошников и другие футболисты.

Мешков назначен главным арбитром на матч отбора ЧМ-2022 Нидерланды – Гибралтар

Судьи из России по главе с Виталием Мешковым отработают на матче Нидерланды – Гибралтар. Матч пройдет в рамках квалификации ЧМ-2022. Встреча состоится 11 октября в 21:45 по московскому времени.

Хабибуллина/Княжук выиграли этап Гран-при среди юниоров в Линце и вышли в финал ЮГП

Российские фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук взяли золото седьмого этапа серии Гра-при по фигурному катанию в Линце и вышли в финал серии. Итоговая часть турнира пройдет в японской Осаке. Второе место заняли российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.

Пилоты «Мерседеса» победили в квалификации Гран-при Турции

Представители «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас заняли первое и второе место в квалификации Гран-при Турции. Третьим финишировал Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Никита Мазепин стал 20-м в квалификации.

Туктамышева выиграла короткую программу на турнире Finland Trophy. Косторная – вторая, Валиева – третья

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева лидирует после короткой программы на Finlandia Trophy. Второе место занимает Алена Косторная, Камила Валиева расположилась на третьей строчке. Елизавета установила личный рекорд, получив от судей 81,53 балла.

Четыре россиянки вышли в финал юниорского Гран-при по фигурному катанию

По итогам заключительного этапа Гран-при среди юниоров в Линце к воспитанницам Этери Тутберидзе Аделии Петросян, Софье Акатьевой и подопечной Евгения Плющенко Веронике Жилиной, добавилась Софья Муравьева. Она выиграла соревнования в Австрии и получила путевку в японскую Осаку.

Сборная Украины впервые победила на отборе ЧМ-2022

Сборная Украины одержала победу над национальной командой Финляндии в матче отбора на ЧМ-2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:1. Голы за сборную Украины забили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.