Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина прокомментировала новость о том, что ВАДА отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории.

Хоркина заявила, что отзыв понесет дополнительные затраты. Спортсменам придется сдавать тесты не за рубли, а за валюту. Светлана сказала, что нужно бороться и изучить нюансы решения ВАДА.

«Я не понимаю, за что и почему так произошло. Что ж им не сидится?» – заявила Хоркина.

Олимпийская чемпионка добавила, что надеется на спортивных юристов. Она думает, что специалисты подросли в плане знаний и умений и смогут решить этот вопрос.

Дисциплинарный комитет агентства рекомендовал ВАДА отозвать аккредитацию у Московской лаборатории. Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде с течение 21 дня.