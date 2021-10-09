Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал игру Вадима Шипачева и состояние Евгения Малкина.

Шипачев впечатляет Жамнова по набранным очкам, но он считает, что пока не стоит торопиться. Сезон длинный. Главный тренер сборной России будет смотреть, как игроки будут выступать ближе к Олимпиаде.

«Мы никого не списываем со счетов», – заявил Жамнов.

Специалист добавил, что рассматривает и Вадима Шипачева и других хоккеистов. После 12 января будет объявлен расширенный список кандидатов из НХЛ и КХЛ на попадание в сборную.

Относительно травмы Евгения Малкина, Алексей Жамнов считает, что главное – пройти все этапы восстановления и не форсировать его. Специалист рассчитывает на то, что Малкин восстановится не раньше декабря.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.