Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о эмоциях от победы над Финляндией в отборочном турнире ЧМ-2022. Футболист открыл счет в матче.

Ярмоленко рад, что команда смогла прервать ничейную серию. Сборная Украины не могла победить 5 матчей подряд. Андрей поздравил сборную и болельщиков. Футболист отметил качество игры соперника. Ярмоленко сказал, что финская команда была очень организованной.

По поводу своего гола футболист сказал: «Я говорил, что, может, когда мне будет 40, то забью ударом правой. Вышло раньше».

Напомним, Ярмоленко – левша.

Футболист сборной Украины добавил, что для него важнее всего победа команды и три набранных очка.

Сегодня, 9 октября, сборная Украины победила команда Финляндии в отборочном матче к ЧМ-2022. Матч завершился со счетом 1:2.