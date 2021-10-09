Сегодня, 9 октября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги были сыграны шесть матчей.

«Амур» принимал «Трактор» в Хабаровске на «Платинум-Арене». Матч закончился победой гостей со счетом 4:5.

Омский «Авангард» переиграл «Спартак» из Москвы со счетом 5:2. Встреча проходила на арене «Балашиха».

Московский «Динамо» с минимальным счетом обыграл «Северсталь» из Череповца. Матч закончился со счетом 3:2.

Матч между «Нефтехимиков» и «Автомобилистом» в Нижнекамске завершился победой гостей со счетом 2:3.

«Динамо» из Минска переиграло нижегородское «Торпедо». Матч завершился со счетом 3:4.

Московский ЦСКА на Арене Мытищи проиграл базирующемуся там пекинскому «Куньлуню». Матч закончился со счетом 2:1.