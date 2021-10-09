Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин не сыграет в выездном матче сборной России со Словенией. Матч состоится 11 октября на стадионе «Людски врт».

Тренерский штаб сборной России принял решение отправить Юрия в расположение «Рубина». В Марибор поедут три вратаря, которых можно внести в заявку на игру. Это Маринато Гильерме, Матвей Сафонов и Андрей Лунев.

33-летний футболист уже попрощался с командой и уехал из отеля, в котором в Казани остановились игроки сборной России.

Вчера, 8 октября, сборная России одержала победу над командой из Словакии. Единственный гол забил Милан Шкриньяр. Он отправил мяч в свои ворота после прострела Арсена Захаряна.

Следующий матч отборочного турнира к ЧМ-2022 со сборной Словении пройдет 11 октября в Мариборе.