Тренер Алексей Мишин поделился эмоциями от победы Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на турнире Finlandia Trophy.

«Елизавета превзошла свой же рекорд на 0,99. Можно было бы назвать сегодняшнее катание идеальным, но совершенству нет предела», – заявил наставник Туктамышевой.

Мишину понравился прокат Елизаветы. Он отметил то, что фигуристка была очень женственной. Кроме того, выступление было чистым и в техническом плане.

Наставник отметил, что все элементы у Туктамышевой получались легко. Она были аккуратно вплетены в общую композицию.

Фигуристки покажут произвольную программу завтра, 10 октября. Начало прокатов – в 16:30 по московскому времени. В тройке претендентов на победу еще две российские фигуристки – Косторная и Валиева.