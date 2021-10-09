Сегодня, 9 октября, состоялись матчи 7-го тура квалификационного турнира ЧМ-2022 по футболу.

Сборная Дании разгромила Молдавию со счетом 4:0 в Кишиневе. Первый гол забил Андреас Ольсен, затем отличился Симон Кьер, реализовав пенальти. Третий гол также забили в первой половине встречи. Кристиан Нергор довел счет до разгромного, а на 44-й минуте Йоаким Мехле забил четвертый мяч.

Англичане с крупным счетом обыграли в гостях команду Андорры. На 17-й минуте счет открыл Бен Чилуэлл, в конце первого тайма Букайо Сака удвоил преимущество гостей, на 59-й минуте третий гол забил Тэмми Абрахам, четвертый – Джеймс Уорд-Праус. Точку в матче поставил Джек Грилиш. Он не реализовал пенальти, но не растерялся и добил мяч в ворота.

Польша в домашнем матче обыграла Сан-Марино. На 10-й минуте матча забил Кароль Свидерски. Через десять минут еще один гол забил Кристьян Бролли. На 50-й минуте хозяева увеличили счет до 3:0 усилиями Томаша Кенджора. На 84-й минуте забил Адам Букса, а финальную точку в матче поставил Кшиштоф Пентек. он вколотил мяч в ворота на 90+2′ минуте.