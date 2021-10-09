В ночь на 10 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится третий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

Прямой эфир поединка начнется примерно в 04:45 по московскому времени и будет проходить на сайте телеканала РЕН-ТВ.

За день до боя состоялась официальная церемония взвешивания, на которой выяснилось, что Фьюри тяжелее соперника на 18 кг. Его вес составил 125,65 кг, в то время как Уайлдер показал 107,95 кг.

Напомним, что спортсмены должны были провести бой еще 24 июля, но Фьюри заболел коронавирусом, поэтому поединок пришлось перенести.

Для бойцов эта встреча станет уже третьей. Их первый бой состоялся в декабре 2018 года, тогда судьи зафиксировали ничью. Второй поединок прошел в феврале 2020-го и завершился победой британского бойца. Фьюри нокаутировал Уайлдера и отнял у него чемпионский пояс WBC.