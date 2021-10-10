В Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоялся боксерский вечер, в главном событии которого встретились экс-чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри, не потерпевший ни одного поражения.

Поединок завершился в 11-м раунде, Фьюри отправил своего соперника в нокаут. До этого в третьем раунде Уайлдер уже побывал в нокдауне, а в четвертом в нокдаун был отправлен и сам Фьюри.

Напомним, что спортсмены должны были провести бой еще 24 июля, но Фьюри заболел коронавирусом, поэтому поединок пришлось перенести.

Для бойцов эта встреча стала уже третьей. Их первый бой состоялся в декабре 2018 года, тогда судьи зафиксировали ничью. Второй поединок прошел в феврале 2020-го и завершился победой британского бойца. Фьюри нокаутировал Уайлдера и отнял у него чемпионский пояс WBC.