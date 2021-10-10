Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Во втором раунде он встречался с американцем Маккензи Макдональдом и одержал победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

Спортсмены провели на корте 1 час 13 минут. За это время Медведев четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи возможных. Макдональд записал на свой счет один эйс, один раз ошибся на подаче и не сделал ни одного брейка.

В следующем матче соперником Медведева станет 29-летний серб Филип Крайинович, посеянный под 27-м номером. Во втором круге он выбил из борьбы американца Маркоса Хирона.

Ранее в третий круг вышел россиянин Аслан Карацев. Андрей Рублев играет свой матч в настоящие минуты, Карен Хачанов выйдет на корт позже.