Российский теннисист Аслан Карацев уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Во втором раунде он встречался с представителем Италии Сальваторе Карузо и одержал победу в двух сетах со счетом 6:0, 6:2.

Спортсмены провели на корте 1 час 10 минут. За это время Карацев три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. Карузо записал на свой счет один эйс, избежал двойных ошибок и не сделал ни одного брейка.

Следующим соперником Карацева станет канадский теннисист Денис Шаповалов, посеянный под девятым номером. Он вышел в третий круг практически без борьбы на отказе своего соотечественника Вашека Поспишила. На момент завершения матча Шаповалов вел со счетом 3:0 в первом сете.

Напомним, ранее в третий круг вышел россиянин Даниил Медведев.