Непобежденный британский боксер Тайсон Фьюри процитировал первые слова Деонтея Уайлдера после их третьего поединка, который состоялся в рамках боксерского вечера в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Бой завершился победой Фьюри, в 11-м раунде он отправил Уайлдера в нокаут. До этого оба спортсмена успели побывать в нокдауне.

«Уайлдер сказал, что не хочет проявлять никакого спортивного принципа или уважения. Я сказал, что нет проблем», — цитирует слова Фьюри BT Sport в «Твиттере».

Напомним, что спортсмены должны были провести бой еще 24 июля, но Фьюри заболел коронавирусом, поэтому поединок пришлось перенести.

Для бойцов эта встреча стала уже третьей. Их первый бой состоялся в декабре 2018 года, тогда судьи зафиксировали ничью. Второй поединок прошел в феврале 2020-го и завершился победой британского бойца. Фьюри нокаутировал Уайлдера и отнял у него чемпионский пояс WBC.