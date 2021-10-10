Российский теннисист Андрей Рублев пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Во втором раунде он одолел испанца Карлоса Табернера в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Спортсмены провели на корте 1 час 37 минут. За это время Рублев шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти возможных. Табернер записал на свой счет четыре эйса, трижды ошибся на подаче и сделал один брейк.

Следующим соперником россиянина станет американец Томми Пол, который выбил из борьбы серба Душана Лайовича, посеянного под 28-м номером.

Напомним, ранее в третий круг «Мастерса» вышли россияне Даниил Медведев и Аслан Карацев. Карен Хачанов еще не провел матч второго раунда.