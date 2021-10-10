В финском городе Эспоо продолжается турнир Finlandia Trophy, входящий в серию ISU Challenger. Сегодня, 10 октября, на «Метро-Арене» состоится произвольная программа у женщин, начало запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Россию будут представлять три спортсменки, все они выступят в заключительной, сильнейшей разминке. Под 25-м номером на льду появится Камила Валиева, занимающая третье место после короткой программы, в которой упала с тройного акселя.

После неё свою программу представит чемпионка Европы Алёна Косторная, которая накануне выступила без ошибок, но отказалась от тройного акселя. Закрывать соревнования будет лидирующая Елизавета Туктамышева, безупречно откатавшая короткую программу с трикселем.

Также в последней разминке выступят американка Карен Чен, бельгийка Луна Хендрикс и перешедшая в сборную Грузии Анастасия Губанова.