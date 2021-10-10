Сборная Португалии по футболу разгромила команду Катара в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Алгарве» в Фару (Португалия) и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Португальцы открыли счет на 37-й минуте, отличился нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Во втором тайме Жозе Фонте удвоил преимущество хозяев, а на 90-й минуте Андре Силва с передачи Рафаэла Леау установил итоговый счет встречи.

Матч обслуживала швейцарская бригада арбитров во главе с Федайи Саном. В роли его ассистентов выступили Сладан Йосипович и Жан-Ив Вик, резервным рефери был Ален Бьери.

Роналду установил новый рекорд: Катар стал 46-й страной, кому забивал португальский форвард. Ни один футболист не забивал такому количеству национальных команд.