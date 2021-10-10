В Турции на автодроме «Истанбул Парк» проходит 16-й этап Гран-при Формулы-1. Гонка состоится сегодня, 10 октября, и начнется в 15:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь:

Квалификацию, состоявшуюся днем ранее, выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, но стартовать с поула будет его напарник Валттери Боттас. Британец потеряет 10 позиций на старте из-за замены двигателя.

Со второго места в гонку уйдет Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим будет стартовать пилот «Феррари» Шарль Леклер.

После 15 этапов Хэмилтон возглавляет личный зачет пилотов, однако его преимущество над Ферстаппеном составляет всего два очка. В Кубке конструкторов тоже лидирует «Мерседес», опережая «Ред Булл» на 33 балла.