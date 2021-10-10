Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Маккензи Макдональдом во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Российский теннисист выиграл со счетом 6:4, 6:2.

После встречи Медведев признался, что очень доволен результатом, поскольку ранее не очень хорошо играл в Индиан-Уэллсе. По мнению россиянина, условия на этом турнире значительно отличаются от стандартного харда.

«Корт очень медленный, мячи медленные – недостаточно быстро летят. Поэтому в каждом матче, который я видел по телевизору, были розыгрыши по 35 ударов. Так что тут всем непросто. Физическая подготовка станет ключевым моментом. И физически я готов – это самое важное», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

В следующем матче соперником Медведева станет 29-летний серб Филип Крайинович, посеянный под 27-м номером. Во втором круге он выбил из борьбы американца Маркоса Хирона.