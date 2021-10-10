В финском городе Эспоо продолжается турнир Finlandia Trophy, в рамках которого проходят соревнования по синхронному катанию. По итогам короткой программы в лидеры вышла российская команда «Парадиз», представляющая Санкт-Петербург.

Коллектив из Северной столицы набрал 75,39 баллов. Второе и третье места занимают команды из Финляндии: «Helsinki Rockettes» — 70.38 и «Team Unique» — 69.47.

Стоит отметить, что «Парадиз» является единственным коллективом, представляющим Россию на данном турнире. Все остальные команды выступают за Финляндию.