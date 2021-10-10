Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо выиграл масс-старт на 15 км в рамках лыжероллерного турнира Hommelvik Grand Prix в Хоммельвике (Норвегия).
Трехкратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию за 34 минуты 18,6 секунды. Вторым финишировал Эмиль Иверсен, проигравший лидеру всего 0,3 секунды. Судьба первого места решалась в финишном спурте, где быстрее оказался Клэбо.
Замкнул тройку лидеров Синдре Бьорнестад Скар с отставанием в 0,8 сек. В одни ноги с ним финишировал Ян Томас Йенссен (+0,9), ставший четвертым.
Победительницей женской гонки стала Анне Кьерсти Кальва, второе место заняла Марте Скаанес, третье – Берти Могстад.
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