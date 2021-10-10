В ледовом дворце «Мэрий Эл» в Йошкар-Оле стартует второй этап Кубка России по фигурному катанию. Открывать программу соревнований будет ритмический танец юниорских пар, начало запланировано на 16:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

В соревнованиях примут участие 14 дуэтов, выступающих в разряде КМС. В их число вошли Маргарита Свистунова/Дмитрий Студеникин, София Алексова/Илья Владимиров, Елизавета Шичина/Гордей Хубулов и др. С полным списком участников можно ознакомиться на сайте ФФККР.

Произвольный танец у юниоров состоится в понедельник, 11 октября, и начнется в 13:45 по московскому времени.