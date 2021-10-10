Сборная России по футболу отправилась в Марибор, где завтра, 11 октября, проведет матч отбора на ЧМ-2022 против Словении. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды в «Твиттере».

«Летим в Марибор», — гласит сообщение команды.

Напомним, завтрашняя встреча будет проходить на стадионе «Людски врт» и начнется в 21:45 по московскому времени. Её обслужит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем. В роли его ассистнтов выступят Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервным рефери назначен Густаву Коррея.

После семи туров подопечные Валерия Карпина занимают второе место в турнирной таблице группы Н, имея в своем активе 16 очков. Столько же баллов набрала сборная Хорватии, идущая лидером, она опережает россиян по дополнительным показателям.

В прошлом матче сборная России со счетом 1:0 обыграла Словакию.