Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал выступление своей ученицы Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на турнире Finlandia Trophy.

Россиянка заняла первое место, опередив своих соотечественниц Камилу Валиеву и Алёну Косторную. Она чисто исполнила свою программу, включив в нее тройной аксель.

Мишин подчеркнул, что Туктамышева превзошла собственный рекорд на 0,99 балла. Её прокат был близок к идеальному, но совершенству нет предела, отметил специалист.

«Елизавета действительно каталась сегодня очень хорошо, и я бы отметил черту, которая мне особенно понравилась — она была очень женственная. Чисто откатала технически и была невероятно женственная — вот так можно описать её сегодняшнее выступление. У неё все элементы получались легко. Эти элементы были аккуратно вкраплены в общую песню, которую она сегодня нам всем спела», — цитирует Мишина Sport24.

Напомним, турнир Finlandia Trophy, включенный в серию ISU Challenger, проходит в финском городе Эспоо. Произвольная программа у женщин состоится сегодня, 10 октября, и начнется в 16:30 по московскому времени. Туктамышева будет выступать последней, бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.