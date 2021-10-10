Российская фигуристка Алёна Леонова объявила о беременности и завершении карьеры. По словам спортсменки, скоро она станет мамой мальчика.

«Я жду мальчика, нахожусь на пятом месяце беременности. Недавно как раз узнали пол. Официально карьеру не завершала, потому что мы планировали сделать прекрасное шоу, на него хотели приехать многие именитые фигуристы и сказать теплые слова, спасибо им большое. Но, к сожалению, из-за пандемии наши планы сорвались», — приводит слова Леоновой РИА «Новости».

Фигуристка добавила, что хотела устроить мероприятие на Мемориале Панина в октябре, но уже не выйдет на лед. Она подтвердила, что завершила карьеру и уже два года не готовится к соревнованиям. Леонова сосредоточилась на постановке программ, а с нынешнего сезона набрала группу начальной подготовки и тренирует маленьких детей.

Напомним, Леонова является серебряным призером чемпионата мира-2012 в Ницце и победительницей Универсиады-2015 в Гранаде. Она замужем за российским фигуристом Антоном Шулеповым, вместе с которым тренировалась в группе Евгения Рукавицына.