Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин в очередной раз прокомментировал взаимоотношения со своим напарником по команде Миком Шумахером.

«Кто мой самый близкий друг в Формуле-1? Мик Шумахер. И я не лгу, когда говорю это. В гараже мы находимся ближе всего. Он приедет ко мне в Москву на каникулы. Мик хочет увидеть снег и медведей. Хочу ли я его отправить с Сибирь? Нет, он просто желает посмотреть на медведей и увидеть снег», — цитирует Мазепина GrandPX.news.

Напомним, Мазепин и Шумахер проводят дебютный сезон в «королевских гонках», в прошлом году они выступали в Формуле-2. «Хаас» на данный момент является единственной командой, не набравший ни одного очка в текущем сезоне.

Ранее между Мазепиным и Шумахером возникали разногласия из-за недопонимания на трассе, но Никита неоднократно подчеркивал, что вне соревнований пилоты сохраняют нормальные отношения.