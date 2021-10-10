Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала большой пост, посвященный хейту со стороны болельщиков.

Спортсменка подчеркнула, что чувствует любовь и поддержку фанатов и регулярно получает множество теплых слов, однако у её популярности есть и обратная сторона.

«Меня отмечают и хейтят в комментариях по сети, СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам, что я сказала, надела, куда пошла, нет никакой приватности, а мои границы часто достаточно грубо нарушают. Информацию иногда так перекручивают, что я даже думаю, что это, наверное, такая суперспособность у людей должна быть», — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру и с тех пор не выступает на соревнованиях. Помимо золота Олимпийских игр, в активе спортсменки победы на чемпионатах Европы и мира, а также в финале Гран-при.

На данный момент Алина занята в проекте «Ледниковый период» на Первом канале, где выступает в роли ведущей вместе с Алексеем Ягудиным.