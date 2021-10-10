Портал стопкоронавирус.рф обновил статистику по количеству заболевших коронавирусом в России. На воскресенье, 10 октября, в стране выявлено 28 647 новых случаев заражения. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 7 775 365

На сегодняшний день сделано уже более 196,8 млн тестов. С начала пандемии от коронавируса скончалось 216 415 человек, еще 6 858 119 жителей успешно преодолели болезнь.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 962 россиян. По выздоровлению выписаны 17 274 человек.

Наибольший прирост заболеваемости вновь выявлен в Москве: за последние 24 часа там зафиксированы 4610 новых случаев. В Санкт-Петербурге добавилось 2822 пациентов, в Московской области — 2026, в Ленинградской — 273.