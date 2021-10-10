Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России со Словенией в отборе на чемпионат мира-2022.

Специалист выразил надежду, что российская команда покажет более качественную игру, чем в матче со Словакией. Однако, по мнению Кобелева, главное — добиться положительного результата, поскольку без победы над Словенией будет тяжело пробиться на мундиаль.

«Я бы не сказал, что Словения выделяется на фоне нас или Словакии. Дело в том, что и Словении необходимо побеждать. Мы понимаем, что выбор у Карпина среди игроков ограниченный, вряд ли на поле выйдет кто-то новый. Схема, может быть, будет другая в этом матче, но чудес ждать точно не стоит. Все те, кто играл со Словакией, выйдут и против Словении», — приводят слова Кобелева «Известия».

Тренер подчеркнул, что завоевать три очка будет крайне важно для российской команды. По мнению Кобелева, сборная обязана выходить на чемпионат мира, но неважно как — с первого места или через стыковые матчи.

Россия сыграет со Словенией в понедельник, 11 октября. Матч будет проходить в Мариборе и начнется в 21:45 по московскому времени.