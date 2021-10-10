Сборная России по футболу на выезде встретится с командой Словении в очередном матче отборочного этапа чемпионата мира-2022. Игра будет проходить в Мариборе на стадионе «Людски врт» сегодня, 11 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Встречу обслужит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем. В роли его ассистентов выступят Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервным рефери назначен Густаву Коррея.

После семи туров подопечные Валерия Карпина занимают второе место в турнирной таблице группы Н, имея в своем активе 16 очков. Столько же баллов набрала сборная Хорватии, идущая лидером, она опережает россиян по дополнительным показателям.

Напомним, в предыдущем матче сборная России на своем поле в Казани обыграла Словакию со счетом 1:0.