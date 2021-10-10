Российская фигуристка Елена Радионова оценила выступление своей соотечественницы Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на турнире Finlandia Trophy.

Спортсменка заняла первое место, обновив личный рекорд на 0,99 балла. Туктамышева безошибочно исполнила свою программу, включив в неё тройной аксель.

«Мне очень понравилась Лиза, кажется, что сейчас она уверена в себе как никогда. Она показала такой четкий и ровный прокат, что у меня действительно не было сомнений — она в этот день лучшая. Мне хочется пожелать Лизе сохранить эту уверенность до главных стартов, до Олимпиады», — приводит слова Радионовой РИА «Новости».

Напомним, турнир Finlandia Trophy проходит в финском городе Эспоо. Произвольная программа у женщин состоится сегодня, 10 октября, и начнется в 16:30 по московскому времени. Туктамышева будет выступать последней, бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.