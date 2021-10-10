Бывший наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о конфликте между Матвеем Елисеевым и старшим тренером команды Юрием Каминским.

«У нас не было таких острых ситуаций, как с Каминским. О случившемся знаю только из интернета, прочел, что конфликт у них произошел в автобусе. Думаю, было не совсем правильно доводить до такого при всей команде. Нужно было обсудить это лично, а не спорить в автобусе», — приводит слова Хованцева ТАСС.

Специалист признал, что находить общий язык с Елисеевым не так просто. По его мнению, можно было разрешить спортсмену готовиться самостоятельно, но с обязательным условием участия в отборочных стартах.

Напомним, в августе Елисеев покинул расположение команды во время тренировочного сбора на Семинском перевале. Он совершил сплав по реке, что негативно сказалось на его состоянии. Каминский остался недоволен поступком спортсмена, и между ними произошел конфликт. В итоге Елисеев перешел в группу Сергея Башкирова.