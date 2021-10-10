Российский арбитр Сергей Карасёв будет отвечать за VAR в матче между сборными Болгарии и Северной Ирландии в отборе на чемпионат мира-2022.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, обслуживать встречу будет болгарская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым. Ему будут ассистировать Дмитрий Жук и Олег Маслянко, резервным рефери назначен Дмитрий Дмитриев. Помогать Карасеву на VAR будет Алексей Лунёв.

Болгария примет Северную Ирландию во вторник, 12 октября. Игра будет проходить на стадионе «Васил Левски» в Софии и начнется в 21:45 по московскому времени.

После сем туров Северная Ирландия занимает третье место в турнирной таблице группы С, имея в своем активе 5 очков. Болгария (5) идет четвертой.