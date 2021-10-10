Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поделилась мнением о конфликте между фигуристкой Алиной Загитовой и журналистами, произошедшем на хоккейном матче.

Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Рустам Имамов рассказал о грубом поведении спортсменки. По его словам, Алина пригрозила ему судом и связями после того, как попала на фото во время матча. Позднее журналист удалил свои публикации о конфликте и принес спортсменке извинения.

«Вопрос в том, в какой ситуации вы поймали человека? Правда, бывают такие ситуации, когда не надо фотографировать, может быть, у неё не было настроения, не хотелось, может быть, она ненакрашенная была? Человек же имеет право расслабиться», — приводит слова Журовой «Газета.ру».

По мнению экс-спортсменки, Загитова действительно могла ответить грубо, поскольку любой публичный человек может быть не в настроении фотографироваться. Журова подчеркнула, что никто на самом деле не знает, что именно сказала фигуристка.

«За последние две недели её издергали всю, поэтому, когда она видит журналистов, сразу чувствует от них угрозу. Если к спортсмену подходят дружественные журналисты, то он будет отвечать дружелюбно даже в плохом настроении, а если к нему лезут «журналисты-однодневки», то и относиться к ним будут с опаской, потому что спортсмен не знает, каким боком общение с ними ему вылезет», — сказала Журова.

Напомним, сегодня, 10 октября, Загитова опубликовала большой пост в «Инстаграме», в котором подробно рассказала о хейте в свой адрес. Спортсменка заявила, что ее популярность имеет две стороны: она получает много слов поддержки, но в то же время сталкивается и с огромным количеством негатива.