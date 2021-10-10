Пилот «Макларена» Даниэль Риккьярдо начнет гонку в Турции с конца стартовой решетки в связи с заменой двигателя.

Как сообщает официальный сайт ФИА, команда приняла решение установить новую силовую установку на болид гонщика и заменить выхлопную систему. Получив четвертые двигатель внутреннего сгорания, турбину и модуль MGU-H, Риккьярдо превысил лимит на сезон.

Напомним, что в состоявшейся днем ранее квалификации Риккьярдо занял 16-е место и не смог пробиться во второй сегмент.

Сегодняшняя гонка будет проходить на автодроме «Истанбул Парк» в Стамбуле и начнется в 15:00 по московскому времени. С поул-позишн будет стартовать пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, так как его напарник Льюис Хэмилтон оштрафован на десять позиций за замену двигателя. Прямая трансляция гонки будет доступна по ссылке.