В финском городе Эспоо продолжается турнир серии Challenger по фигурному катанию Finlandia Trophy. В 13:00 по московскому времени на льду «Метро-Арены» стартовал произвольный танец.

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В соревнованиях не принимают участие спортсмены из России, однако зрители смогут увидеть выступление четырехкратных чемпионов мира французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. После ритм-танца они занимают первое место с результатом 85,58 балла.

Также на лёд выйдут американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, набравшие 83,72 в первый день соревнований и занимающие второе место. Тройку лидеров замыкают испанцы Сара Уртадо и Кирилл Халявин (74,79).