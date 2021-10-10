Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал выход своих подопечных в финал юниорской серии Гран-при.

«Поздравляю Софью Муравьеву – победительницу 7 этапа Гран-при! С бронзой хочется поздравить Настю Зинину и Кирилла Сарновского! Здорово, что нашу страну и наш клуб «Ангелы Плющенко» в финале Гран-при представят 3 наших спортсмена: Кирилл, Софья и Вероника Жилина!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Тренер подчеркнул, что для его команды было важно видеть учеников на пьедестале почета этапов серии Гран-при. Фигуристы из «Ангелов Плющенко» завоевали семь медалей: три золотые, две серебряные и две бронзовые.

Плющенко поблагодарил за работу тренеров из его штаба: Дмитрия Михайлова, Сергея Алексеева, Марию Ставицкую, Ерема Газазяна и Алексея Захарченко.

Напомним, заключительный этап Гран-при среди юниоров завершился вчера, 9 октября, в Линце. Победу в женском катании одержала Софья Муравьева, безупречно исполнившая обе программы.