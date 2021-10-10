Российская фигуристка Камила Валиева представила новый костюм для произвольной программы на олимпийский сезон.

На данный момент спортсменка принимает участие в турнире Finlandia Trophy, который входит в серию ISU Challenger. На сегодняшнюю тренировку она вышла в новом костюме: он выполнен в красно-черных цветах со змеёй на плече.

Напомним, что в произвольной программе Валиева выступает под «Болеро» Мориса Равеля. Спортсменка оставила эту программу с прошлого сезона. Новый костюм станет уже третьим: сначала Камила каталась в коричневом комбинезоне, который вскоре был заменен на черно-зеленый наряд, так как оказался перегружен деталями.

Произвольная программа женщин состоится сегодня в 16:30 мск, Валиева идет на промежуточном третьем месте.