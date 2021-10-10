Российская фигуристка Камила Валиева успешно провела тренировку перед произвольной программой на турнире Finlandia Trophy, который проходит в финском городе Эспоо.

В прогоне программы спортсменка прыгнула тройной аксель и три четверных прыжка. Как сообщает Sports.ru, во время проката Камила делала остановки.

На льду фигуристка появилась в новом костюме: он выполнен в красно-черных цветах со змеей на плече. Этот наряд станет уже третьим по счету для программы «Болеро»: сначала Валиева выступала в коричневом комбинезоне, который вскоре сменила на черно-зеленый, так как первый оказался перегружен деталями.

Произвольная программа женщин в Эспоо состоится сегодня, 10 октября, и начнется в 16:30 по московскому времени. Валиева занимает промежуточное третье место и будет выступать в заключительной разминке.